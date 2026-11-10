Bilecikliler Anıtkabir'e akın etti: Atatürk'ü 88. ölüm yıldönümünde andı

Bilecikliler Anıtkabir'e akın etti

10 Kasım günü Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen gezi kapsamında yüzlerce Bilecikli, Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü anma programına katıldı. Bir günlük organizasyon çerçevesinde katılımcılar başkentteki önemli tarihî noktaları görme ve anma etkinliklerine katılma fırsatı buldu.

Anma programı ve ziyaret rotası:

Gezide ilk durak Anıtkabir oldu; burada katılımcılar saygı duruşunda bulunup Atatürk'ü ebedi istirahatgahında andı. Program kapsamında ayrıca birinci ve ikinci meclis ile diğer tarihî mekanlar rehber eşliğinde gezildi. Ziyaretçilere gezi boyunca mekanların tarihçesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine ilişkin bilgilendirici notlar aktarıldı.

Katılımcı profili ve organizasyon değerlendirmesi:

Geziye yüzlerce çocuk, genç ve yaşlı vatandaş katıldı; katılımcılar, bir günlük program sayesinde hem anma törenlerine iştirak etti hem de başkenti ve tarihî kurumları yerinde görme imkanı buldu. Ziyaretçiler, rehberlerin anlatımlarını ve organizasyonun düzenini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile belediye personeline teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, benzer kültürel ve eğitici gezilerin ilerleyen dönemde de sürdürüleceğini ve genç kuşaklar başta olmak üzere tüm vatandaşların tarih bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini aktardı.

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