FBI incelemesi Jensen Huang’ın ilişkisini gündeme taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji şirketi Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang ile Çin adına casuslukla suçlanan iş insanı Alice Huang arasındaki ilişkinin federal yetkililer tarafından incelendiğini doğruladı. Trump, konunun FBI tarafından araştırıldığını söyleyerek Huang’a yönelik destek mesajı verdi.

trump'ın açıklamaları:

Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, "FBI’ın konuyu araştırdığını biliyorum. Bunu araştıracağız. FBI’ın da başka bir şey kapsamında konuyu incelediğini biliyorum ve onun bu durumdan iyi bir şekilde çıkacağını düşünüyorum" dedi. Başkan, ayrıca Huang ile konuştuğunu belirterek, "Sadece iyi hissedip hissetmediğini, nasıl olduğunu görmek istedim ve ona bu konuyu sordum. O da söz konusu kişinin bir casus olduğuna dair kesinlikle hiçbir fikri olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Trump, Huang için "onurlu bir adam" tanımlaması yaptı ve "bu süreci sorunsuz atlatacağını" ekledi. Başkanıın sözlerine göre, Huang’ın durumunun yakından takip edildiği ve Başkanın Huang’a yönelik bir güven duyduğu vurgulandı.

alice huang iddiası ve kongre talebi:

New York Times’ın geçtiğimiz ay yayımladığı habere göre, istihbarat birimleri Alice Huang’ı Çin hükümeti adına hareket etmekle izledi ve bu yönde sonuçlara vardı. Gazetenin isimsiz kaynaklarına dayandırdığı haberde, gözetim sırasında Alice Huang ile bir ABD vatandaşı arasındaki iletişimin tespit edildiği ve daha sonra bu kişinin "kimlik açığa çıkarma" süreciyle Jensen Huang olarak belirlendiği aktarıldı.

Haberde, Huang Le olarak da bilinen Alice Huang’ın Pekin’e hangi bilgileri aktardığı, bu bilgilerin ne kadar değerli olduğu ve istihbarat toplamaya ne zaman başladığı konusunda henüz netliğe ulaşılamadığı belirtildi. Bununla birlikte, Kongre kaynaklarının Jensen Huang’dan gelecek hafta yapılması planlanan birkaç komitenin ortak kapalı oturumunda bilgilendirme yapmasını istedikleri bildirilmiş; Huang’ın toplantıya katılıp katılmayacağı ise henüz kesinleşmemişti.

FBI soruşturmasının seyri ve Kongre talepleri, teknoloji ve ulusal güvenlik çevrelerinde yakından izleniyor. Şu aşamada iddiaların soruşturulmakta olduğu ve yetkililerin konuya ilişkin değerlendirmeyi sürdüreceği bilgisi resmi kaynaklarca paylaşılmış durumda.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, TEKNOLOJİ ŞİRKETİ NVİDİA'NIN CEO'SU JENSEN HUANG’IN ÇİN ADINA CASUSLUK YAPTIĞINDAN ŞÜPHELENİLEN ALİCE HUANG İLE YAKIN İLİŞKİSİ BULUNDUĞUNA YÖNELİK İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI.