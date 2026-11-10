Bingöl'de valilik önünde 10 kasım anması: çelenkler ve saygı duruşu

tören detayları:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Bingöl’de düzenlenen törenle anıldı. Anma programı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Bingöl Valiliği binası önündeki tören alanında gerçekleştirildi.

katılım ve protokol:

Törene Vali Cahit Çelik, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Samancı, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve protokol üyeleri katıldı. Yetkililer ve katılımcılar törende düzenlenen etkinliklere eşlik etti.

çelenk sunumu ve anma anı:

Program kapsamında Atatürk Anıtına Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Samancı tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, anma ve minnet duygusuyla tamamlanırken, katılımcılar Atatürk’ün hatırasına bağlılık ve birlik mesajları verdi.

PROGRAM KAPSAMINDA ATATÜRK ANITI'NA VALİ CAHİT ÇELİK, BELEDİYE BAŞKANI ERDAL ARIKAN VE 49. KOMANDO TUGAY KOMUTANI TUĞGENERAL MUSTAFA SAMANCI TARAFINDAN ÇELENK SUNULDU.