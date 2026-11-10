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Mecliste 10 kasım anması: saat 09.05'te iki dakikalık saygı

TBMM'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümü anıldı; Yusuf Beyazıt çelenk koydu, saat 09.05'te Meclis yerleşkesinde iki dakikalık saygı duruşu yapıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Mecliste 10 kasım anması: saat 09.05'te iki dakikalık saygı

Mecliste anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Meclis'in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen resmî törenle anıldı.

Katılımcılar ve törenin başlaması:

TBMM Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM İdare Amiri Mehmet Taytak, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve personel katıldı. Tören, TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt'ın Meclis bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı:

Ardından saat 09.05'te Meclis yerleşkesinde sirenlerin çalmasıyla tüm katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve tören, resmi program çerçevesinde sona erdi.

Tören, Meclis gelenekleri içinde Atatürk'ün anısını yaşatma ve kurumun kurucu ilkelerine bağlılığını vurgulama işlevi taşıdı. Katılımcıların yoğunluğu ve düzenlenen protokol, 10 Kasım anmalarının Meclis için taşıdığı sembolik önemi ortaya koydu.

TBMM&#039;de 10 Kasım töreni

TBMM'de 10 Kasım töreni

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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