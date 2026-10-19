Bilecik'te 14 takımın rekabeti başlıyor: Süper Amatör Lig grupları netleşti

Bilecik Süper Amatör Lig için kuralar İstasyon Spor Salonu'nda çekildi

İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen teknik toplantı ve kura çekimine Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil, Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına İl Tertip Komitesi Üyesi Leyla Bayrak ile takım başkanları ve yöneticiler katıldı. Toplantıda 2026-2027 futbol sezonu için Bilecik Süper Amatör Lig'e toplam 14 takım müracaat etti ve gruplar belirlenerek fikstür planlaması yapıldı.

Gruplar ve katılan takımlar:

A Grubu'nda yer alan takımlar: Vezirhanspor, Söğütspor, Bozüyükspor, Gülümbespor, Osmaneli Gençlerbirliğispor, Kandillispor ve 1969 Bilecikspor. B Grubu'nda yer alan takımlar ise: Karaköyspor, 1299 Bilecikspor Kulübü, Kürespor, Vitraspor, Cihangazispor, Pazaryerispor ve Akpınarspor.

Lig formatı ve ilk hafta fikstürü:

Lig çift devreli formatta oynanacak; her takım birbirleriyle ev ve deplasman maçları yapacak. Sezon sonunda gruplarda son iki sırada yer alan takımlar Bilecik 1. Amatör Lig'e düşecek. Öte yandan her grupta ilk üçe giren takımlar şampiyonluk için play-off müsabakalarına yükselecek. Lig, 21-22 Kasım tarihlerinde başlayacak.

Lig başlangıcında A Grubu ilk hafta eşleşmeleri: Bozüyükspor-Söğütspor, Gülümbespor-Vezirhanspor, Osmaneli Gençlerbirliğispor-1969 Bilecikspor. A Grubu'nda Kandillispor ilk haftayı BAY geçecek. B Grubu ilk hafta eşleşmeleri: Kürespor-1299 Bilecikspor Kulübü, Vitraspor-Karaköyspor, Cihangazispor-Akpınarspor. B Grubu'nda Pazaryerispor ilk haftayı BAY olarak geçecek.

Toplantıda ayrıca Bilecik lig yapısında değişikliğe gidildiği belirtildi: Bilecik 2. Amatör Lig kaldırılarak, Bilecik 1. Amatör Lig olarak düzenlendi. Yapılan düzenleme ile altyapı ve amatör lig kademelendirmesinde yeni sezon hazırlıkları şekillendirildi.

BİLECİK SÜPER AMATÖR LİG GRUPLARI BELLİ OLDU