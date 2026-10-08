Bilecik’te araç ve şahıs aramasında metamfetamin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Operasyonun detayları:

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 1 araç ve 1 şahıs üzerinde arama yapıldı. Arama sonucu çeşitli miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonun sokak çalışmaları kapsamında planlı ve koordineli şekilde gerçekleştirildiği, ele geçirilen maddenin adli süreç için emniyet tarafından kayıt altına alındığı bildirildi.

Soruşturma ve işlem:

Olayla ilgili olarak, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli yakalanarak hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmanın selameti için adli ve idari işlemler emniyet birimlerince sürdürülüyor.

Emniyet kaynakları, uyuşturucuyla mücadele kapsamında benzer denetimlerin ilçede devam edeceğini belirtiyor ve vatandaşlardan şüpheli görülen durumları ilgili birimlere bildirmeleri istendi.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI