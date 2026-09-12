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Bilecik'te asayiş toplantısında okul güvenliği ve trafik önlemleri öne çıktı

Vali Faik Oktay Sözer başkanlığındaki toplantıda asayiş, terör, kaçakçılık, siber suçlar ve 2026-2027 okul güvenliği ele alındı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te asayiş toplantısında okul güvenliği ve trafik önlemleri öne çıktı

Bilecik il asayiş ve güvenlik değerlendirmesi

Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda kent genelindeki mevcut durum kapsamlı biçimde ele alındı. Toplantıda güvenlik tedbirlerinin etkinleştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

öncelikli güvenlik başlıkları:

Toplantıda terörle mücadele, mali ve organize suçlarla mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele çalışmalarının mevcut durumu görüşüldü. Ayrıca trafik güvenliği konusuna ilişkin yürütülen uygulamalar ve ihtiyaç duyulan ilave önlemler detaylı şekilde değerlendirildi.

okul güvenliği ve servis denetimleri:

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda alınacak güvenlik tedbirleri toplantının özel gündemi oldu. Okul ve çevrelerinde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim alabilmeleri için yapılacak çalışmalara ağırlık verileceği belirtildi. Bu kapsamda okul servis araçlarına yönelik denetimler ile okul çevresinde uygulanacak trafik tedbirleri planlandı.

Toplantıda ayrıca vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülecek faaliyetlerin kurumlar arası koordinasyon içinde sürdürüleceği ve gerektiğinde ek ilave tedbirler alınacağı vurgulandı. Yetkililer, planlanan denetim ve önleyici çalışmaların düzenli izleneceğini bildirdi.

BİLECİK&#039;TE İL ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİLECİK'TE İL ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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