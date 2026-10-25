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Bilecik'te camilerin rolü ve din hizmetleri değerlendirildi

Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Din Hizmetleri Uzmanları ile bir araya gelerek Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda camilerin toplumdaki rolü ve din hizmetlerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te camilerin rolü ve din hizmetleri değerlendirildi

Toplantı değerlendirmesi:

Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Din Hizmetleri Uzmanları ile makamında bir araya gelerek kentte yürütülen din hizmetlerini değerlendirdi. Buluşma, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleşti ve camilerin toplumun manevi hayatındaki yeri ile din görevlilerinin vatandaşlara yönelik çalışmaları gündeme alındı.

Camilerin toplumdaki yeri:

Toplantıda camilerin birlik ve kardeşlik bağlarını güçlendiren merkezler olduğu vurgulandı. Din görevlilerinin, hizmetlerin toplumun farklı kesimlerine ulaşmasında üstlendiği görev ve sorumluluklara dikkat çekildi.

Teşekkür ve anma:

Dikmen, görev yapan tüm din görevlilerine emekleri dolayısıyla teşekkür etti; geçmişten günümüze din hizmetlerine katkı sunanları ve camilerin yapım, bakım ve yaşatılmasına destek veren hayır sahiplerini yad etti. Sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Camilerimiz birlik ve kardeşliğimizin önemli merkezleridir. Bu merkezlerde özveriyle görev yapan din görevlilerimizin gayretleri son derece kıymetlidir. Ayrıca geçmişten günümüze din hizmetlerine katkı sunan görevlileri ve camilerin yapım, bakım ve yaşatılmasına destek veren hayır sahiplerini şükranla anarak, hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum"

BİLECİK&#039;TE DİN HİZMETLERİ MASAYA YATIRILDI

BİLECİK'TE DİN HİZMETLERİ MASAYA YATIRILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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