Bilecik'te camilerin rolü ve din hizmetleri değerlendirildi

Toplantı değerlendirmesi:

Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Din Hizmetleri Uzmanları ile makamında bir araya gelerek kentte yürütülen din hizmetlerini değerlendirdi. Buluşma, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleşti ve camilerin toplumun manevi hayatındaki yeri ile din görevlilerinin vatandaşlara yönelik çalışmaları gündeme alındı.

Camilerin toplumdaki yeri:

Toplantıda camilerin birlik ve kardeşlik bağlarını güçlendiren merkezler olduğu vurgulandı. Din görevlilerinin, hizmetlerin toplumun farklı kesimlerine ulaşmasında üstlendiği görev ve sorumluluklara dikkat çekildi.

Teşekkür ve anma:

Dikmen, görev yapan tüm din görevlilerine emekleri dolayısıyla teşekkür etti; geçmişten günümüze din hizmetlerine katkı sunanları ve camilerin yapım, bakım ve yaşatılmasına destek veren hayır sahiplerini yad etti. Sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Camilerimiz birlik ve kardeşliğimizin önemli merkezleridir. Bu merkezlerde özveriyle görev yapan din görevlilerimizin gayretleri son derece kıymetlidir. Ayrıca geçmişten günümüze din hizmetlerine katkı sunan görevlileri ve camilerin yapım, bakım ve yaşatılmasına destek veren hayır sahiplerini şükranla anarak, hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum"

BİLECİK'TE DİN HİZMETLERİ MASAYA YATIRILDI