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Bilecik'te çevre bilgi yarışmasında Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi zirveye çıktı

Bilecik'te COP31 kapsamında düzenlenen çevre bilgi yarışmasında Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi birinci oldu; amaç öğrenci çevre bilincini artırmak.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bilecik'te çevre bilgi yarışmasında Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi zirveye çıktı

Bilecik'te il finali tamamlandı:

COP31 kapsamında düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması İl Finali'nde lise öğrencileri doğa, çevre ve sürdürülebilir yaşam konularında bilgilerini gösterdi. Yarışma, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam konusunda öğrencilerin farkındalık kazanması amacıyla gerçekleştirildi.

Dereceye giren okullar:

Yarışmada birinciliği Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi elde etti. İkinciliği Merkez Ertuğrulgazi Lisesi, üçüncülüğü ise Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi aldı. Öğrenciler, doğa ve sürdürülebilirlik konularındaki bilgi düzeyleriyle değerlendirildi.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yarışmaya katılan öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek, "Doğanın korunması ve çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin bu alanda bilgi sahibi olması ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk üstlenmesi bizleri memnun ediyor." dedi. Şimşek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve öğretmenleri tekrar tebrik etti.

İl finali, hem öğrencilerin teorik bilgilerini sınadı hem de çevre konusundaki farkındalığı gözler önüne serdi. Etkinlik, çevre bilincinin genç kuşaklara aktarılması hedefiyle düzenlendi.

BİLECİK’TE ÇEVRE YARIŞMASININ KAZANANLARI BELLİ OLDU

BİLECİK’TE ÇEVRE YARIŞMASININ KAZANANLARI BELLİ OLDU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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