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Eskişehir'de Türk dünyası öğrencileri dayanışma için buluştu

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nin kahvaltısında Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Batı Trakya'dan öğrenciler bir araya geldi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eskişehir'de Türk dünyası öğrencileri dayanışma için buluştu

Etkinlik özeti:

Eskişehir üniversitelerinde öğrenim gören Türk Dünyası öğrencileri, Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından dernek binasında düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Program, gençlerin yoğun katılımı ve sıcak sohbetlerine sahne oldu.

Etkinliğin ayrıntıları:

Dernek tarafından organize edilen buluşmada öğrenciler tanıştı, anılarını paylaştı ve birlikte türkçe şarkılar seslendirdi. Katılımcılar etkinliği sosyal bağların güçlenmesi ve moral açısından olumlu bulduklarını ifade etti.

Katılımcılar etkinliğe dair, "Moral ve motivasyon dolu saatler geçirdik. Benzer buluşmaların devam etmesini istiyoruz. Sosyal, akademik ve kültürel etkinliklerle güçlü bir aidiyet duygusu oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Dernek başkanının vurguları:

Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, öğrencilerle ülkeleri ve eğitim durumları hakkında sohbet etti. Hızlan, "Öğrenciler hatıralarını sıra ile paylaştılar. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda öğrenciler, Türk şarkılarını seslendirdiler. Ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilere başarılar diliyorum. Bir nebze de olsa onlara kalabalık aile ortamında güzel anlar yaşatmak istedik. Türk Dünyası öğrencileri: Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Batı Trakya’dan Eskişehir’e gelen üniversite öğrencilerinden oluştu" dedi.

Etkinlik, öğrenciler arasında aidiyet ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan benzer programların önemini bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, sosyal ve akademik destek sağlayan bu tür buluşmaların düzenli hale gelmesini talep etti.

ESKİŞEHİR’DE ‘TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCİLERİ’ KAHVALTIDA BULUŞTULAR

ESKİŞEHİR’DE ‘TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCİLERİ’ KAHVALTIDA BULUŞTULAR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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