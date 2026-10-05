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Bilecik'te çocuklara günlük beslenme çantası desteğiyle eğitimde eşitlik hedefleniyor

Bilecik Belediyesi'nin 'Beslenme Çantası' projesiyle günde 300 çocuğa süt, peynir, taze meyve ve atıştırmalık içeren çantalar ulaştırılıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:48

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bilecik'te çocuklara günlük beslenme çantası desteğiyle eğitimde eşitlik hedefleniyor

projenin kapsamı ve hedefi:

Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen 'Çocuklarımız İçin Beslenme Çantası' projesi, her gün günde 300 çocuk için hazırlanan beslenme desteğini sürdürüyor. Proje, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de devam edecek şekilde planlanmış bulunuyor ve amacı, çocukların okula aç gitmesini önleyerek derslere odaklanmalarını sağlamak.

Belediye çalışması, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın yakın takibiyle yürütülüyor; proje sayesinde yüzlerce ihtiyaç sahibi aile düzenli destek alıyor ve çocuklar daha sağlıklı koşullarda eğitimlerine devam ediyor.

hazırlık, dağıtım ve ailelerin memnuniyeti:

Beslenme çantaları, görevli personel tarafından beslenme uzmanlarının önerileri doğrultusunda titizlikle hazırlanıyor ve ailelerin evlerine teslim ediliyor. Bu uygulama, hem lojistik hem de hijyen açısından belediye tarafından yakından izleniyor.

Menülerde süt, peynir, taze meyve, zeytin, yumurta, ceviz, poğaça, simit ve meyve suyu gibi ürünler yer alıyor; içerikler, çocukların enerji ihtiyacını karşılayacak ve damak zevkine uygun şekilde seçiliyor.

Başkan Subaşı, projenin 2023 yılından beri sürdüğünü belirterek çocukların açlıkla değil dersleri ve hayalleriyle meşgul olmasının hedeflendiğini vurguladı ve belediyenin "her çocuğun eşit imkânlarla büyümesi" için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

&quot;ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BESLENME ÇANTASI&quot; PROJESİ KAPSAMINDA GÜNDE 300 ÇOCUĞA BESLENME DESTEĞİ...

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BESLENME ÇANTASI" PROJESİ KAPSAMINDA GÜNDE 300 ÇOCUĞA BESLENME DESTEĞİ SAĞLANIYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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