Kütahya'da organize sanayide servis güvenliği denetimi

Denetimin kapsamı ve uygulama noktası

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, öğrenci ve çalışanların güvenli taşınmasını sağlamak amacıyla denetim çalışmalarını sürdürdü. Ekipler bu kapsamda Kütahya Organize Sanayi Bölgesi içinde faaliyet gösteren TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi servis araçlarını kontrol etti. Denetim, hem yolcu emniyeti hem de taşıma ruhsatı açısından titizlikle gerçekleştirildi.

kontrollerde incelenen unsurlar:

Uygulamada servis araçlarında bulunması zorunlu olan emniyet kemeri, yangın söndürme tüpü, "Okul Taşıtı" ve "Dur" levhaları ile güzergah izin belgeleri ve diğer resmi evraklar tek tek incelendi. Her bir belge ve ekipman, mevzuat hükümlerine göre kontrol edilerek eksiklik olup olmadığı değerlendirildi.

bulgular, sürücü değerlendirmeleri ve bilgilendirme:

Yapılan detaylı incelemelerde herhangi bir aksaklığa ya da kural ihlaline rastlanmadı. Denetimden memnuniyetlerini dile getiren servis şoförleri, bu tür uygulamaların taşımacılık kalitesini yükselttiğini, belgeleri eksik ya da yetersiz olan araçların ve korsan taşımacılığın önlenmesi açısından önem taşıdığını belirtti. Denetimin sonunda Jandarma Trafik Timleri, sürücülere trafik kuralları ve güvenli taşımacılık esasları hakkında bilgiler vererek hatırlatmalarda bulundu.

Yetkililer, ekiplerin denetim faaliyetlerini planlı olarak sürdüreceğini ve aynı titizlikle kontrollerin devam edeceğini bildirdi.

KÜTAHYA JANDARMASI’NDAN GÜVENLİ TAŞIMACILIK İÇİN DENETİM