Kolesterol ilacı fikirinden yola çıkan ekip glioblastoma çalışmasıyla TEKNOFEST ödülü aldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin hedefi glioblastoma tedavisine katkı sağlamak

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) lisansüstü ve lisans öğrencilerinden oluşan bir ekip, genellikle 70 yaşın üzerindeki bireylerde görülen ve tedavisi güç olan glioblastoma üzerine yürüttükleri çalışma ile dikkat çekti. Başak Şen, Helin Dönmez ve Yaren Şahin'in kurduğu GlioGenesis takımı, geliştirdikleri araştırma ile TEKNOFEST 2026 kapsamındaki Onkolojide 3T Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Çalışmanın yöntemi ve bulgular:

Takım, piyasada kolesterol düşürücü amaçla kullanılan mevcut bir ilacın glioblastoma hücreleri üzerindeki etkisini araştırdı. Araştırma sürecinde ilk olarak bilgisayar destekli veri analizleri ile farklı tümör tiplerinde etkili olabilecek aday ilaçlar saptandı. Ardından bu ilaçlar laboratuvarda deneylerle test edildi. Elde edilen sonuçlar, söz konusu kolesterol ilacının kanser hücrelerinin çoğalmasını azalttığını ve hücre ölümünü artırdığını gösterdi.

Çalışma, bilgisayar analizlerinden deneysel yaklaşımlara uzanan çok adımlı bir tasarıma sahipti. Bu süreçte ilaç-etki ilişkileri karşılaştırıldı, hücre çoğalması ve apoptotik (programlı hücre ölümü) yanıtları değerlendirildi. İlk bulgular, ilacın glioblastoma hücre hattında umut verici etkiler sunduğunu ortaya koydu; ancak araştırmacılar daha ileri doğrulama ve kapsamlı çalışmaların gerekli olduğunu vurguladı.

Proje süreci, ekip ve ödül:

GlioGenesis ekibi, projenin danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Yağmur Kiraz Durmaz eşliğinde yürüttü. İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomühendislik Programı yüksek lisans öğrencileri Başak Şen ve Helin Dönmez ile Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Yaren Şahin, yaklaşık 10 aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından projeyi jüriye sundu. Değerlendirme sonucunda ekip, çalışmasını sergilediği posterle En İyi Poster Ödülü'nün sahibi oldu ve ödülü İzmir'e taşıdı.

Öğrenciler çalışmanın ödülle taçlanmasının kendileri için büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti: 'Aylardır büyük bir emek, sabır ve heyecanla çalıştık. Laboratuvarda geçirdiğimiz uzun saatlerin bu ödülle karşılık bulması bizi çok mutlu etti.' Danışman Dr. Yağmur Kiraz Durmaz ise çalışmanın mevcut ilaçların farklı kullanım alanlarının araştırılmasına dayanan önemli bir yaklaşım sunduğunu; bu tür yeniden değerlendirmelerin glioblastoma gibi agresif kanser türlerinde bilimsel açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ek olarak, proje ekibi ve danışmanı TEKNOFEST ve organizasyona katkı sağlayan kuruluşlara teşekkür ederek, elde edilen ilk sonuçların daha geniş deneysel doğrulamalarla geliştirilmesi hedefinde olduklarını açıkladı. Bu ödül, öğrencilerin araştırma pratiği ve disiplinlerarası çalışmaya yaklaşımlarına yönelik olumlu bir geri bildirim olarak değerlendirildi.

SOL BAŞTAN...DR. YAĞMUR KİRAZ DURMAZ, BAŞAK ŞEN VE HELİN DÖNMEZ