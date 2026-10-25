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Bilecik'te çocukların eğitim yol haritası koruma, uyum ve destek ekseninde belirlendi

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi ve okul yönetimleri, koruma altındaki çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini ve uyum süreçlerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te çocukların eğitim yol haritası koruma, uyum ve destek ekseninde belirlendi

Değerlendirme toplantısı:

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım tedbiri altında bulunan çocukların yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin süreçleri kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi ve eğitim hayatının sağlıklı sürdürülmesine odaklandı.

görüşmenin içeriği:

Toplantıda kuruluş müdürü ve meslek elemanları tarafından okul idaresiyle görüşme yapıldı. Görüşmede çocukların eğitim durumları, akademik gelişimleri ve okula uyum süreçleri ele alındı. Amaç, eğitim süreçlerinde ihtiyaç duyulan konuları tespit etmek ve çocukların gelişimlerine yönelik yapılabilecek çalışmaları birlikte planlamaktı.

il müdürünün vurguları:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, çalışmanın çocukların eğitimlerinin izlenmesi açısından önemine dikkat çekti ve kurumun yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Çocuklarımızın eğitim süreçlerini yalnızca akademik başarı açısından değil, sosyal ve duygusal gelişimleriyle birlikte değerlendiriyoruz. Her çocuğumuzun eğitim hayatında kendisini güvende ve desteklenmiş hissetmesi bizim için büyük önem taşıyor. Okullarımızla iş birliği içerisinde çocuklarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ederek, onların eğitim hayatlarında daha güçlü şekilde ilerlemelerine katkı sunmayı sürdüreceğiz".

Toplantı sonucunda, okul yönetimi ve sosyal hizmet ekipleri arasında karşılıklı görüş alışverişi sağlanarak, öncelikli ihtiyaç alanları ve izleme mekanizmaları üzerine mutabakata varıldı. Çocukların eğitim yaşamlarının hem akademik hem de duygusal açıdan desteklenmesine yönelik iş birliğinin devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

BİLECİK&#039;TE ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

BİLECİK'TE ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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