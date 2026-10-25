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Manisa'da birlik vurgusu: Özgür Özel'den Besim Dutlulu'na destek

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa 1. Olağan Kongresi'nde Besim Dutlulu'na yönelik 'parti değiştirecek' iddialarını reddetti ve birlik mesajı verdi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 17:08

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Caner Şahin

Manisa'da birlik vurgusu: Özgür Özel'den Besim Dutlulu'na destek

Özgür Özel, Manisa kongresinde hem yerel hem ulusal gündemi ele aldı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da düzenlenen partinin 1. Olağan Kongresi'nde, hem ülkenin siyasal tablosuna hem de Manisa özelindeki tartışmalara ilişkin mesajlar verdi. Konuşmasında öne çıkan nokta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu hakkında dolaşıma sokulan "parti değiştirecek" iddialarına verdiği sert tepki oldu.

Besim Dutlulu'na ilişkin iddialara yanıt:

Özel, Dutlulu'nun başkanlık görevini üstlenme sürecini anlatarak, belediye içindeki tabloya ve Meclis Grubu kararına dair ayrıntılar paylaştı. Birlik mesajını sıkça yineleyen Özel, toplantıda Meclis üyelerinin yeni başkan konusunda ortak tavır aldığını belirtti. Konuşmadan öne çıkan ifadelerden bazıları şunlardı: "Sağdan, soldan, oradan, buradan onu yıpratmaya, partiyi tartıştırmaya çalışan bir takım çakallar var. Ben o çakalların hepsine diyorum ki kim ne yaparsa yapsın biz Manisayız, biz birbirimizi biliriz, severiz, et ile tırnak gibiyiz."

Özel, Besim Dutlulu'yu göreve davet etme sürecini anlattı; Dutlulu'nun "Makam değil, görev" diyerek yükü kabul ettiğini vurguladı ve başkanın görevi "büyük bir başarıyla" yürüttüğünü savundu. Özel, Manisa'da birlik ve sahiplenme duygusunu sıkça yineleyerek, "Biz Manisa'yız birbirimizden ayrı düşmeyiz" dedi.

Partinin kuruluşu, örgütlenme modeli ve iktidar hedefi:

Congresinde ayrıca ülke çapındaki baskı iddialarına yönelik sert eleştirilerde bulunan Özel, Türkiye'nin "en karanlık dönemlerinden" geçtiğini ve muhalefetin çeşitli baskılara maruz kaldığını öne sürdü. Avrupa Konseyi raporlarına atıfta bulunarak eleştirilerini genişleten Özel, "Milletin talimatıyla" kurulan Yeni Parti'nin bir zaruret ürünü olduğunu söyledi ve partinin sermaye veya çıkar gruplarına dayanmadığını, arkasında halkın olduğunu belirtti: "Halk arkamızdadır, başka da kimseye ihtiyacımız yoktur."

Örgütlenme anlayışına dair yaptığı değerlendirmede, karar süreçlerinin merkezi değil tabana dayalı olacağını; aday belirlemenin Ankara merkezli değil, mahalle mahalle ve tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşeceğini savundu. Ayrıca üyelerin karar mekanizmalarında daha etkin rol almasının altını çizdi.

Manisa'da yaşananlar ve duygusal vurgu:

Özel, konuşmasında Manisa'da yaşanan kayıplara (Ferdi Zeyrek ve Gülşah) atıfta bulunarak, oluşan travmanın belediyeciliğin ve hizmetlerin aksamasaması gerektiğini ifade etti. Meclisteki sayıların gelişimine dair verdiği örneklerde, partinin geçirdiği dönüşümü rakamlarla anlattı: ilk seçiminde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üç kişinin oturduğu tabloya kıyasla bugün 57 kişinin bulunduğunu belirtti ve geçmiş başarısızlıklarla bugünkü başarı arasındaki farkı vurguladı (2014 seçimlerine ve o dönemde yaşanan kayıplara gönderme yaptı).

Tüm bu yaşananların ardından Özel, Manisa'daki belediye başkanlarını, meclis grubunu ve kent halkını kucaklayıcı bir dil kullandı; Besim Dutlulu'na ve diğer başkanlara yönelik samimi destek mesajları verdi ve birlik teması üzerinden siyasi dayanışmayı ön plana çıkardı.

İktidara yönelik sert eleştiriler ve son çağrı:

Özel konuşmasını, iktidara yönelik sert söylemler ve mücadele çağrısıyla sürdürdü. "Vallahi savaştayız kardeşim. Adaletsizliğe karşı savaştayız. Bu hukuksuzluğa karşı savaştayız" sözleriyle adalet, hak ve hukukun korunması vurgulandı. Özel, masumların hakkı için, ailelere ve evlatlara yönelik saldırılara karşı bir onur mücadelesi yürütüldüğünü belirtti ve intikamcı olunmayacağını ancak kötülüğe teslim olunmayacağını ifade etti: "Ant olsun ki memleketimden yemin ediyorum. O sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Bu memleketi kurtaracağız."

Kongre sonrası yapılan oylamada, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan İlksen Özalper yeniden Yeni Parti Manisa İl Başkanı seçildi. Özel'in konuşması, hem yerel dayanışma hem de partinin ülke genelindeki siyasi hedefleri açısından belirleyici mesajlar içerdi ve kongre delegelerine güçlü bir birlik çağrısı olarak kaydedildi.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, MEMLEKETİ MANİSA’DA PARTİSİNİN 1. OLAĞAN KONGRESİ’NE...

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, MEMLEKETİ MANİSA’DA PARTİSİNİN 1. OLAĞAN KONGRESİ’NE KATILDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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