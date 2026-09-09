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Bilecik’te dan sınavı heyecanı: 58 judocu ter döktü

Türkiye Judo Federasyonu 1., 2. ve 3. Dan Kursu ve Sınavı Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda yapıldı; 58 kursiyer sınava girdi, 15'i Bilecik'ten, kurulda Serkan Can yer aldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bilecik’te dan sınavı heyecanı: 58 judocu ter döktü

Bilecik'te dan sınavı tamamlandı

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 1., 2. ve 3. Dan Kursu ve Sınavı, İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, federasyon eğitim kurulu başkanı ve kurul üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

Sınava katılım ve görevli isimler:

Toplam 58 kursiyerin ter döktüğü sınava, 15 judocu Bilecik'ten katıldı. Sınav kurulunda İl Judo Temsilcisi ve antrenör Serkan Can de eğitim görevlisi olarak görev aldı.

İl müdürünün değerlendirmesi:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir organizasyonla ilgili olarak "İlimizde judo branşının gelişimine katkı sağlayan bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sınava katılan tüm judocularımıza başarılar diliyor, sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi ve etkinliğin ildeki spor çalışmalarına olumlu katkı sağlamasını temenni etti.

BİLECİK’TE 58 JUDOCU SINAV İÇİN TER DÖKTÜ

BİLECİK’TE 58 JUDOCU SINAV İÇİN TER DÖKTÜ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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