Fenerbahçe Roma sınavında: 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi dönüşü

Fenerbahçe roma ile Şampiyonlar Ligi macerasına başlıyor:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatıyla yarın akşam kendi sahasında Roma ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.45’te başlayacak ve sarı-lacivertlilerin Devler Ligi’ndeki bu yeni dönem serüveni resmen start almış olacak.

eleme turları ve turnuvaya yükseliş:

Sarı-lacivertliler, organizasyona 2. eleme turundan giriş yaptı. Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi 1-0 ve 1-1'lik sonuçlarla eleyen Fenerbahçe, 3. turda Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynadığı maçları 2-0 ve 1-0’lık skorlarla geçti. Play-off turunda eşleştiği Fransız kulübü Lyon ile evinde 1-1 berabere kalan Kanarya, deplasmanda 2-1 kazanarak uzun süredir hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi’ne geri döndü.

tarihi arka plan ve istatistikler:

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2008 yılından sonra ilk kez yer alacak. Kulübün daha önceki katılımları 1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarını kapsıyor; en iyi derecesini ise 2008 yılında çeyrek final oynayarak elde etti ve o turda Chelsea'ye elendi.

İtalyan ekipleriyle bugüne kadar yapılan karşılaşmaların sayısı 15 iken, Roma ile bu maç ilk resmi randevu olacak. Taraflar daha önce 2014 yazında hazırlık maçında 3-3 berabere kalmış ve o dönemde Salih Uçan’ın transferi gündeme gelmişti.

Avrupa kupalarında Fenerbahçe bu maçla birlikte toplam 307. karşılaşmaya çıkmış olacak. Geride kalan mücadelelerde sarı-lacivertliler 122 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı; rakip ağlara 417 gol gönderirken kalesinde 426 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi geçmişi ve İtalya serüveni:

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne dek 40 maçta yer aldı; bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet kaydedildi. Bu maçlarda rakip filelere 42 gol gönderilirken, kalede 70 gol görüldü.

İtalya takımlarına karşı ise şimdiye kadar 15 maç oynandı. Rakipler arasında Juventus, Milan, Inter, Parma, Atalanta, Fiorentina ve Lazio ile ikişer; Palermo ile birer karşılaşma yer aldı. Bu süreçte Fenerbahçe 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

rakip takım ve güncel form:

Roma, geçtiğimiz sezon Serie A’yı 3. sırada tamamlayarak doğrudan katılma hakkı elde etmişti. Gian Piero Gasperini yönetimindeki ekip yeni sezona iyi başladı; ligde oynadığı 3 maçtan 3 galibiyet çıkararak 9 puanla ve averajla lider konumda bulunuyor. Roma, ligde rakip ağlara 10 gol gönderirken kalesinde 1 gol gördü. Takımda Donyell Malen 5 golle öne çıkarken, Matias Soulé 2; Mario Hermoso, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli 1’er gol katkısı verdi.

teknik ekip, kartal ve maçın düdüğü:

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerle üç farklı sezonda Avrupa’da toplam 24 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 18i Konferans Ligi, 6sı ise Şampiyonlar Ligi elemeleri kapsamındaydı; Kartal yönetimindeki maçlarda ekip 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe–Roma maçını İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Yardımcı hakemler Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayus olacak; dördüncü hakem Juan Martinez Munuera. VAR sisteminde Cesar Soto, AVAR görevinde ise Valentin Gomez yer alacak.

Yarınki karşılaşma, Fenerbahçe için hem tarihsel bir dönüşün hem de yeni formatta ilk sınavın sembolü olacak. Taraftarların beklentisi yüksek; sahadaki performans ve disiplin maçın kaderini belirleyecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTASINDA YARIN İTALYAN EKİBİ ROMA'YI KONUK EDECEK.