Samsunspor'da iç saha sınavı: 3 puan hedefi Çorum FK karşısında

Samsunspor hazırlıklarını tamamlamaya odaklandı:

Samsunsporlu futbolcu Yalçın Kayan, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında evlerinde konuk edecekleri Çorum FK karşılaşması öncesi Nuri Asan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki oyuncu, rakibi dikkatle incelediklerini ve maçtan sadece bir sonucu, 3 puanı hedeflediklerini vurguladı.

Rakip değerlendirmesi ve teknik direktör etkisi:

Kayan, Çorum FK’nın düzenli bir oyun anlayışına sahip olduğunu belirterek takımın teknik ekibiyle ilgili şunları kaydetti: daha önce çalıştığı isimlere bağlantılar var; hocalarından birinin Arda Turan’ın yardımcısı olduğunu ve takımın oynatmaya yönelik bir teknik direktör yönetiminde olduğunu söyledi. Maçlarını izlediğini, Çorum FK’nın iyi performans sergilediğini dile getirdi.

İç saha beklentisi ve maç hedefi:

Yalçın Kayan, son haftalardaki istenmeyen sonuçlara dikkat çekti. Kocaelispor karşılaşmasında iyi oynadıklarını ancak skoru alamadıklarını, Göztepe ile iç sahada oynanan maçın talihsiz bir şekilde 3-3 bittiğini ve Fenerbahçe maçında da istedikleri sonucu elde edemediklerini hatırlattı. Buna karşın sahada kim oynarsa oynasın herkesin elinden gelenin fazlasını ortaya koyacağını belirtti.

Oyuncu, sakatlıkların futbolda önüne geçilemeyen bir gerçek olduğuna dikkat çekti. Takımda şu anda eksikler görünebileceğini ancak son maçtaki mücadele ve özellikle ilk yarıda yakaladıkları net pozisyonların etkileyici olduğunu söyledi. Tüm bu değerlendirmelerin ardından amaçlarını net olarak ortaya koydu: Çorum FK maçına 3 puan için çıkacağız.

Maç bilgisi de kesinleşmiş durumda: Samsunspor ile Çorumspor, 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacak. Kayan, alınacak galibiyeti taraftara armağan etmek istediklerini belirterek, evlerindeki kötü gidişi sonlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

SAMSUNSPORLU FUTBOLCU YALÇIN KAYAN, ÇORUM FK MAÇINA 3 PUAN İÇİN ÇIKACAKLARINI BELİRTEREK, ALACAKLARI GALİBİYETİ DE TARAFTARLA ARMAĞAN ETMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.