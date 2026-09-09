Genç sporcu Mustafa Abacıoğlu 400 metrede Avrupa şampiyonu olarak Ümraniye'yi gururlandırdı

Ümraniye'den Avrupa'ya: 400 metrede zafer

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün 18 yaşındaki sporcusu Mustafa Abacıoğlu, atletizmdeki hızlı yükselişini uluslararası arenada taçlandırdı. Kısa mesafe branşlarında gösterdiği performansla dikkat çeken genç atlet, katıldığı organizasyonda 400 metre yarışını birincilikle tamamlayarak Avrupa şampiyonu oldu.

Abacıoğlu, 400 metreye ek olarak 800 ve 1500 metrelerde de mücadele ediyor. Disiplinli antrenman programı ve kararlı performansıyla Türkiye içindeki başarılarını uluslararası platforma taşıdı ve kulübünün adını yurtdışında da duyurdu.

Türkiye'de elde edilen dereceler:

Genç atletin kariyerinde Türkiye düzeyinde de önemli dereceler bulunuyor. İşitme Engelliler Okullar Arası Türkiye birinciliğinde 800 ve 1500 metrede üçer kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan Abacıoğlu, kendi yaş kategorisinin olmadığı organizasyonda da ter döktü. İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda daha büyük ve deneyimli sporcularla yarışarak 800 ve 1500 metrede Türkiye üçüncülüğünü elde etti ve büyükler kategorisinde de kürsüye çıktı.

Uluslararası kürsü ve milli temsil:

Türkiye'deki başarılarının ardından milli formayla sahaya çıkan Abacıoğlu, İşitme Engelliler Avrupa Gençlik Oyunlarında iki farklı mesafede kürsüye çıktı. 400 metrede Avrupa şampiyonluğunu kazanırken, 800 metrede Avrupa üçüncülüğüne ulaştı. Bu sonuçlar, hem genç sporcunun uluslararası potansiyelini gösterdi hem de Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün altyapı başarısını vurguladı.

Eğitim ve gelecek planları:

Pistteki başarısının yanında eğitimine de önem veren Abacıoğlu, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümünden mezun oldu ve yükseköğrenimine Marmara Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde devam ediyor. Yoğun antrenman programını akademik çalışmalarla dengeleyen genç atlet, spor ve eğitimi bir arada yürütmeyi sürdürüyor.

Henüz 18 yaşında olması, elde ettiği Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa dereceleri Abacıoğlu'nu geleceğin umut vaat eden atletleri arasına koyuyor. Genç sporcu, Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yeni ulusal ve uluslararası hedeflere hazırlanıyor; azmi ve disipliniyle önümüzdeki yıllarda da Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi amaçlıyor.

MUSTAFA ABACIOĞLU