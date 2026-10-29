Bilecik’te din görevlileri saha odaklı değerler eğitimini ele aldı

Bilecik’te din görevlilerinin katılımıyla düzenlenen Değerler Eğitimi toplantısında, il genelinden gelen görevliler bir araya geldi. Toplantıya Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy da katılarak oturumlara katkı sağladı.

Toplantının odak noktaları:

Toplantıda vaizler, Kur'an kursu öğreticileri, imam-hatipler ve müezzin-kayyımlar ile birlikte yürütülecek çalışmalar, uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ve din görevlilerinin değerler eğitimi çalışmalarına sağlayacağı katkılar ele alındı.

Sahadan gelen ihtiyaçlar ve öneriler:

Katılımcılar sahada karşılaşılan ihtiyaçlar üzerine görüş alışverişinde bulundu; tespit edilen eksiklikler doğrultusunda çözüm önerileri paylaşıldı. Toplantıda, uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve saha deneyimlerinin eğitim programlarına nasıl yansıtılacağı tartışıldı.

Yetkililer, toplantı sonuçlarının ilgili birimlerce değerlendirilerek planlı çalışma ve takip süreciyle hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı. Katılımcılar, Değerler Eğitimi kapsamında sahadaki uygulamaların güçlendirilmesine yönelik iş birliği sözü verdi.

BİLECİK'TE DİN GÖREVLİLERİNE ‘DEĞERLER EĞİTİMİ' TOPLANTISI