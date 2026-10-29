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Bilecik’te din görevlileri saha odaklı değerler eğitimini ele aldı

Bilecik’te düzenlenen toplantıda din görevlileri saha uygulamaları, katkıları ve karşılaşılan ihtiyaçları değerlendirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik’te din görevlileri saha odaklı değerler eğitimini ele aldı

Bilecik’te din görevlileri saha odaklı değerler eğitimini ele aldı

Bilecik’te din görevlilerinin katılımıyla düzenlenen Değerler Eğitimi toplantısında, il genelinden gelen görevliler bir araya geldi. Toplantıya Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy da katılarak oturumlara katkı sağladı.

Toplantının odak noktaları:

Toplantıda vaizler, Kur'an kursu öğreticileri, imam-hatipler ve müezzin-kayyımlar ile birlikte yürütülecek çalışmalar, uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ve din görevlilerinin değerler eğitimi çalışmalarına sağlayacağı katkılar ele alındı.

Sahadan gelen ihtiyaçlar ve öneriler:

Katılımcılar sahada karşılaşılan ihtiyaçlar üzerine görüş alışverişinde bulundu; tespit edilen eksiklikler doğrultusunda çözüm önerileri paylaşıldı. Toplantıda, uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve saha deneyimlerinin eğitim programlarına nasıl yansıtılacağı tartışıldı.

Yetkililer, toplantı sonuçlarının ilgili birimlerce değerlendirilerek planlı çalışma ve takip süreciyle hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı. Katılımcılar, Değerler Eğitimi kapsamında sahadaki uygulamaların güçlendirilmesine yönelik iş birliği sözü verdi.

BİLECİK&#039;TE DİN GÖREVLİLERİNE ‘DEĞERLER EĞİTİMİ&#039; TOPLANTISI

BİLECİK'TE DİN GÖREVLİLERİNE ‘DEĞERLER EĞİTİMİ' TOPLANTISI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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