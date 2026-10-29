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Körfez’de cumhuriyet coşkusu yelkenlerle taçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 103. Yıl 103 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları, üçüncü etabı ve filo kortejiyle Körfez’de kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Körfez’de cumhuriyet coşkusu yelkenlerle taçlandı

körfezde cumhuriyet coşkusu:

İzmir’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yılı, İzmir Körfezi’nde düzenlenen yelken yarışlarıyla kutlandı. 103. Yıl 103 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde; Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açık Yat Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, kıyı boyunca toplanan izleyicilere görsel bir şölen sundu.

yarışın seyri ve kortej:

Yarışların üçüncü ve son etabının startı, filo kortejinin ardından Konak İskelesi’nden verildi. 29 Ekim günü yelkenliler oluşturdukları filo korteji ile Körfez’de bayram coşkusuna eşlik etti. Teknelerin oluşturduğu renkli manzara, sahilden izleyenlere deniz ve bayram birlikteliğini hissettirdi.

start töreni ve açıklamalar:

Startın verilmesi törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, İZDENİZ Genel Müdürü Akın Satkan ve Türkiye Yelken Federasyonu Başhakemi Eşref Uzun katıldı. Start Bergama Vapuru’ndan verildi ve anonsu yapan Alptekin, yarışmacıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başarılar diledi.

İZDENİZ Genel Müdürü Akın Satkan, "Bütün yarışmacıların, öncelikle bütün denizci arkadaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Yarışmalarda başarılar diliyorum. Rüzgarınız kolayınıza olsun" diyerek sporculara başarı temennisinde bulundu.

Yarış, Bayraklı ve Çiğli istikameti izlenerek Konak İskelesi’nde tamamlanacak. Üç etapta toplam 103 millik mesafe kat edilmiş olacak ve kazananlara törenle ödülleri verilecek.

İZMİR’DE CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ COŞKUSU KÖRFEZ’E TAŞINDI. İZMİR BÜYÜKŞEHİR...

İZMİR’DE CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ COŞKUSU KÖRFEZ’E TAŞINDI. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "103. YIL 103 MİL CUMHURİYET KUPASI YAT YARIŞLARI"NIN SON ETABI BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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