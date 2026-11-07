Bilecik'te Ertuğrul Gazi türbesinde dua eden MKYK üyesi Pazaryeri'nde esnafın taleplerini dinledi

AK Parti heyeti Söğüt ve Pazaryeri'de temaslarda bulundu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, Bilecik programı kapsamında Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde bir dizi ziyarette bulundu. Heyette AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile teşkilat üyeleri de yer aldı.

Ertuğrul Gazi türbesinde dua:

Programın ilk bölümünde heyet, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ederek dua etti. Ziyaret, tarihi mirasa saygı ve yerel birlik vurgusuyla gerçekleşti; katılımcılar anma ve dua programına kısa konuşmaların ardından iştirak etti.

Pazaryeri temasları ve teşkilat toplantısı:

Heyet daha sonra Pazaryeri'ne geçerek Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir araya geldi. Ardından ilçe esnafını ziyaret eden Akyüz ve beraberindekiler, esnafla sohbet ederek talepleri ve beklentileri dinledi. Esnaf buluşmasının ardından AK Parti Pazaryeri teşkilatıyla bir araya gelinerek ilçede yürütülen çalışmalar, teşkilat faaliyetleri ve yerel öncelikler masaya yatırıldı.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bilecik’imizin her ilçesinde vatandaşlarımızla iç içe olmaya, onların sesine kulak vermeye devam edeceğiz" dedi ve teşkilatın sahadaki çalışmalarının önemine dikkat çekti. Gerçekleştirilen program, hem tarihi değerlere saygı hem de yerel ihtiyaçların yerinde tespiti açısından planlandığı şekilde tamamlandı.

AK PARTİ MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK) ÜYESİ ABDURRAHMAN AKYÜZ (SOLDA) VE AK PARTİ BİLECİK İL BAŞKANI SERKAN YILDIRIM (ORTADA)