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Bilecik'te Ertuğrulgazi Lisesi'nin eğitim stratejileri gözden geçirildi

Şimşek başkanlığında yapılan brifingde Ertuğrulgazi Lisesi'nin akademik başarıları, projeleri ve geliştirilecek alanlar üzerinde değerlendirme yapıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bilecik'te Ertuğrulgazi Lisesi'nin eğitim stratejileri gözden geçirildi

brifingin odak noktaları:

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, şube müdürlerinin katılımıyla Ertuğrulgazi Lisesi için bir brifing sunumu gerçekleştirildi. Toplantıda okulun akademik performansı ve eğitim faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Sunumda, okulun yürüttüğü projeler, rehberlik hizmetleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ölçme ve değerlendirme süreçleri detaylandırıldı. Veriye dayalı değerlendirmelerle hem güçlü yönler hem de geliştirilmesi gereken alanlar belirlendi.

güçlü yönler ve eksikliklerin tespiti:

Toplantı katılımcıları, öğretim yöntemleri, öğrenci destek mekanizmaları ve sınav başarısı gibi alanlarda elde edilen sonuçları paylaştı. Okulun güçlü olduğu uygulamalar öne çıkarılırken, kaynak kullanımı ve uygulama tutarlılığı gerektiren eksikler üzerinde duruldu.

Bu değerlendirmeler eğitim kalitesinin artırılması ve öğrenci başarılarının yükseltilmesi amacına yönelik somut önerilerin geliştirilmesine zemin hazırladı.

uygulama planları ve takip:

Brifingde, proje tabanlı öğrenmenin yaygınlaştırılması, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve ölçme değerlendirme süreçlerinin yeniden yapılandırılması öncelikli hedefler olarak belirlendi. Uygulanacak adımlar için sorumluluk dağılımı ve izleme mekanizmaları üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

Serdal Şimşek, öğrenci başarısını artırmak ve eğitim süreçlerinin niteliğini yükseltmek için okulların mevcut durumunun düzenli olarak değerlendirileceğini, güçlü yönlerin desteklenip eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

BİLECİK’TE AKADEMİK BAŞARI MASAYA YATIRILDI

BİLECİK’TE AKADEMİK BAŞARI MASAYA YATIRILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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