Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kortlarda kutlandı: Adü ve Aydın Gençlik ortak organizasyonu

Cumhuriyet coşkusu kortlara taşındı:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tenis kortlarında düzenlenen organizasyonda sporcular, Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortlarda mücadele etti. 29 Ekim etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen müsabakalar, katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.

Sporun birleştirici gücü:

ADÜ ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen organizasyonda, Cumhuriyet Bayramı coşkusu sportif faaliyetlerle bir araya getirildi. Müsabakalar, farklı düzeydeki sporcuların bir arada yer aldığı bir platform sundu ve sporun birleştirici yönü öne çıktı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen karşılaşmalar, 29 Ekim ruhunun kortlara yansıtılmasına katkı sağladı ve katılımcı topluluk içinde coşkunun yaşanmasını mümkün kıldı.

Tebrik ve iyi dilekler:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, organizasyonda mücadele eden sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu tür sportif organizasyonların önemine dikkat çekildi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) İLE AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TENİS MÜSABAKALARI TAMAMLANDI.