DPÜ'nün spordaki etik çalışması fair play ile ödüllendirildi

ödül basın toplantısıyla açıklandı:

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından İstanbul Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan 2025 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Görgüt Tanıtım Dalı'nda kutlama mektubu ile ödüllendirildi.

sporda etik ve fair playin önemi:

Türkiye Fair Play Ödülleri, sporda dürüstlük, adalet, saygı ve sorumluluk gibi evrensel değerlerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Bu çerçevede verilen ödüller, toplumda adil oyun bilincini geliştiren kişi ve çalışmaları öne çıkarıyor; Prof. Dr. İlyas Görgüt'ün tanıtım dalında aldığı kutlama mektubu da bu amaçla gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekiyor.

üniversitenin bilimsel yaklaşımı ve etkisi:

Görgüt'ün ödüle layık görülmesi, DPÜ'nün spor alanında etik değerleri güçlendirmeye yönelik bilimsel yaklaşımını ortaya koyuyor. Akademisyenin ödülü, hem kişisel bir başarı hem de üniversitenin fair play kültürünü akademik ve toplumsal alanlarda yayma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ödülün duyurulması ve verilen kutlama mektubu, sporda etik standartların vurgulanması bakımından önem taşıyor ve benzer çalışmaları teşvik etmesi bekleniyor.

İLYAS GÖRGÜT,