Muğlaspor Kayseri sınavına moralli gidiyor

maç öncesi moraller yüksek

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Muğlaspor, hazırlıklarını Kemal Dirikan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak idaresinde yapılan antrenmanlarda ekipteki enerji ve motivasyonun dikkat çektiği görüldü. Ligde peş peşe elde edilen iki galibiyetin takımın moralini yükselttiği kaydedildi.

hazırlıkların odağı ve hedefler:

Yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmandan alacakları olumlu bir sonuçla hem ligdeki ivmeyi sürdürmeyi hem de gelecek hafta oynanacak Esenler Erokspor mücadelesine moralli çıkmayı amaçlıyor. Kamp sürecinde taktik çalışmalara ağırlık verilirken, dinamik bir oyun planı ve disiplinli savunma organizasyonları üzerinde duruluyor. Teknik heyet, maçın kilit anlarında sergilenecek disiplin ve mücadeleyi başarı anahtarı olarak görüyor.

başkan vekilinden takıma destek:

Muğlaspor Başkan Vekili Mehtap Çahan, Kemal Dirikan Tesisleri'ni ziyaret ederek antrenmanı takip etti ve teknik heyetle futbolcuları tebrik etti. Çahan, üst üste gelen galibiyetlerin play-off potası hedefini canlı tuttuğunu belirterek takıma başarı dileklerini iletti ve oyunculara tatlı ikramında bulundu. Kulüp içinde bu tür ziyaretlerin moral üzerinde olumlu etkisi olduğu vurgulandı.

Muğlaspor, Kayserispor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor; takımın performansı ve maç içi disiplin, yeni haftalar için belirleyici olacak.

MUĞLASPOR BAŞKAN VEKİLİ MEHTAP ÇAHAN, KEMAL DİRİKAN TESİSLERİ’Nİ ZİYARET EDEREK FUTBOLCULARIN ANTRENMANINI TAKİP ETTİ.