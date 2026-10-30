Dolar 49,9427 +0,07%
Euro 55,9570 +0,32%
Bist 11.018,12 -1,32%
Altın Gram 6.410,89 -0,96%
EUR/USD 1,1202 +0,19%
Brent Petrol 112,78 +1,79%
--°

Muğlaspor Kayseri sınavına moralli gidiyor

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig 13. haftasında Kayserispor deplasmanına, üst üste iki galibiyetin verdiği özgüvenle moralli gidiyor; hedef puan veya puanlar.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Muğlaspor Kayseri sınavına moralli gidiyor

maç öncesi moraller yüksek

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Muğlaspor, hazırlıklarını Kemal Dirikan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak idaresinde yapılan antrenmanlarda ekipteki enerji ve motivasyonun dikkat çektiği görüldü. Ligde peş peşe elde edilen iki galibiyetin takımın moralini yükselttiği kaydedildi.

hazırlıkların odağı ve hedefler:

Yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmandan alacakları olumlu bir sonuçla hem ligdeki ivmeyi sürdürmeyi hem de gelecek hafta oynanacak Esenler Erokspor mücadelesine moralli çıkmayı amaçlıyor. Kamp sürecinde taktik çalışmalara ağırlık verilirken, dinamik bir oyun planı ve disiplinli savunma organizasyonları üzerinde duruluyor. Teknik heyet, maçın kilit anlarında sergilenecek disiplin ve mücadeleyi başarı anahtarı olarak görüyor.

başkan vekilinden takıma destek:

Muğlaspor Başkan Vekili Mehtap Çahan, Kemal Dirikan Tesisleri'ni ziyaret ederek antrenmanı takip etti ve teknik heyetle futbolcuları tebrik etti. Çahan, üst üste gelen galibiyetlerin play-off potası hedefini canlı tuttuğunu belirterek takıma başarı dileklerini iletti ve oyunculara tatlı ikramında bulundu. Kulüp içinde bu tür ziyaretlerin moral üzerinde olumlu etkisi olduğu vurgulandı.

Muğlaspor, Kayserispor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor; takımın performansı ve maç içi disiplin, yeni haftalar için belirleyici olacak.

MUĞLASPOR BAŞKAN VEKİLİ MEHTAP ÇAHAN, KEMAL DİRİKAN TESİSLERİ’Nİ ZİYARET EDEREK FUTBOLCULARIN...

MUĞLASPOR BAŞKAN VEKİLİ MEHTAP ÇAHAN, KEMAL DİRİKAN TESİSLERİ’Nİ ZİYARET EDEREK FUTBOLCULARIN ANTRENMANINI TAKİP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Genç 1299 Bilecik hazırlık maçında Osmanelispor'u 7-0 mağlup etti
images

Nihat ve Kovacevic gibi tamamlayıcı forvetler artık nadir
images

Sevinç saha dışına taşındı: Kırıkkale FK'ya iki ihlalden para cezası
images

Meksika'da kader haftası: Antonelli şampiyonluğu bu hafta belirleyebilir

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da 29 Ekim coşkusu: meydanı dolduran kutlama ve konser

kadın bando takımıyla cumhuriyet coşkusu pazaryeri sokaklarını sardı

Manisa'nın geleceği kentsel dirençle şekilleniyor: dönüşümü ertelemeyelim

Öğrencilerin yükünü hafifleten çamaşır kafe 9 bin 800 öğrenciye hizmet verdi

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek