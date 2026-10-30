Master yüzücüler ADÜ kapalı havuzunda Atatürk'ü anacak

yarışın genel çerçevesi:

Aydın'da düzenlenecek 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Masterler Yüzme Yarışları, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu ve ilgili yüzme temsilciliğinin katkılarıyla sahne alacak. İki gün sürecek etkinlik, yüzme sporunun rekabetçi ve sosyal yönlerini bir arada sunmayı hedefliyor.

amaç ve katılım:

Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla düzenleniyor ve farklı yaş gruplarından masterler yüzücülerinin katılımına açık. Yarışlar, katılımcılara performanslarını sergileme ve deneyimli sporcularla rekabet etme fırsatı sunarken, yüzme camiasının bir araya gelmesine de zemin hazırlayacak. Organizasyonun öne çıkan hedeflerinden biri, sporu birleştirici bir güç olarak öne çıkarmak ve anma programını sportif bir etkinlikle taçlandırmaktır.

program ve saatler:

Yarışlar her iki gün de saat 10.00'da başlayacak şekilde planlandı. ADÜ Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak müsabakalar sırasında sporcular, farklı mesafe ve yaş kategorilerinde kulaç atacak; seyirciler ve katılımcılar için düzenli program akışı sağlanacak. Organizasyon yetkilileri, yarışların sağlıklı ve adil bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını belirtti.

21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek bu müsabakalar, Atatürk'ü anma törenleri kapsamında sporseverlere anlamlı bir etkinlik sunmayı amaçlıyor ve master yüzücüler için önemli bir buluşma noktası olacak.

AYDIN’DA 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA VE MASTERLER YÜZME YARIŞLARI, 21-22 KASIM 2026 TARİHLERİNDE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) KAPALI YÜZME HAVUZU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.