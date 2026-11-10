Bilecik'te genç güreşçiler il birinciliği için mindere çıktı

Güreş Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Bilecik’te düzenlenen Güreş Gençler İl Birinciliği Müsabakaları, İstasyon Spor Salonu’nda sona erdi. Organizasyona katılan genç sporcular, il birinciliği unvanı için kıyasıya yarıştı.

minderde çekişmeli karşılaşmalar:

Gün boyu süren mücadelelerde farklı sıkletlerde heyecanlı ve tempolu karşılaşmalar izlendi. Karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edildi ve başarılı performansları kamuoyuyla paylaşıldı.

il müdürünün değerlendirmesi:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakalara katılan sporcuları tebrik ederek şunları söyledi: "Gençlerimizin sporla iç içe olması ve farklı branşlarda kendilerini geliştirmesi bizleri mutlu ediyor. Müsabakalarda mücadele eden tüm sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerimizi ve görev alan hakemlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum".

Organizasyon, genç sporcuların gelişimi ve bölgesel müsabaka deneyimi kazanmaları açısından önem taşıyor; il geneli ekiplerin ve antrenörlerin katkısıyla müsabakalar sorunsuz tamamlandı.

GENÇ GÜREŞÇİLER İL BİRİNCİLİĞİ İÇİN MİNDERE ÇIKTI