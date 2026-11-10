Göztepe'nin iki forveti birbirinden uzak performans sergiliyor

Göztepe'de forvet hattında iki ayrı tablo:

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 22 gol atan Göztepe'nin hücum hattında iki Brezilyalı forvet, birbirinden farklı bir performans çizgisi ortaya koydu. Takımın gol yükünü çeken isim Juan olurken, partneri Janderson henüz beklenen katkıyı veremedi.

Juan, sezon başından bu yana ligde 11 maçta toplam 713 dakika forma giydi ve 7 gol, 1 asistlik bir istatistik yakaladı. 24 yaşındaki Brezilyalı, geçen dönem transfer gündeminde adı geçen ve son anda CSKA Moskova'ya transferinin gerçekleşmediği bir isim olarak da dikkat çekiyor. Juan'ın golcülüğü Göztepe'nin hücum düzeninde belirgin bir avantaj sağlıyor.

Janderson'un süresi ve etkisizliği:

Janderson ise ligde 11 maçın tamamında sahaya çıkıp toplam 555 dakika süre aldı ancak henüz golle buluşamadı. Buna karşın oyuncu 2 asist kaydetti; fakat son haftalardaki gol üretememe sorunu özellikle Başakşehir maçında alınan mağlubiyette ön plana çıktı.

Stoilov'un alternatif planı:

Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, Janderson'un gol yollarındaki etkisizliği sonrası hücum hattında değişikliğe gidebilir. Teknik ekibin, kısıtlı sürelerde şans bulan ve ligde şu ana dek 2 gol kaydeden Sinclair Armstrong'ı Juan'ın yanında denemeyi düşündüğü öğrenildi. Milli aradaki hazırlık dönemi, Stoilov'un bu ikiliyi birlikte denemesi için fırsat olarak görülüyor ve ara dönüşündeki ilk maç olan Erzurumspor FK karşılaşmasında yeni ikilinin sahaya sürülmesi bekleniyor.

Göztepe'nin sezonun ilk dönemindeki bu tabloda hücum üretimini sürdürmesi, Juan'ın formu ve Stoilov'un yapacağı tercihlerle doğrudan ilişkili olacak. Kulübün hücum varyasyonları, ilerleyen haftalarda takımın gol verimliliğini belirleyecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

GÖZTEPE’NİN GOLCÜLERİ JUAN VE JANDERSON (ARŞİV)