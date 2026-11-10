Bilecik'te yıldız sporcular taekwondo müsabakalarında madalyalarını kazandı

Bilecik'te taekwondo yıldızlar il birinciliği tamamlandı

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Yıldız kategorisindeki sporcular il birinciliği için kıyasıya mücadele etti, hakemler ve teknik ekip eşliğinde maçlar gerçekleştirildi.

yarışmanın akışı:

Karşılaşmalar, sporcuların teknik beceri ve mücadele disiplinini ön plana çıkardı. Antrenörlerin yönlendirmesi ve hakemlerin denetiminde geçen müsabakalarda fair-play ön plandaydı. Seyircilerin desteği de sporcuların performansına olumlu katkı sağladı.

ödül töreni ve değerlendirme:

Maçların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Mücadele eden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ederiz" dedi. Etkinlik, genç sporcular için değerli bir deneyim ve motivasyon kaynağı oldu.

BİLECİK’TE TAEKWONDO MÜSABAKALARINDA MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU