Bilecik'te iki köyde saman balyası yangınları: soğutma çalışmaları sürüyor

yangınların genel görünümü:

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki ayrı köyde çıkan yangınlarda çok miktarda saman balyası yandı. Olaylarda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

müdahale ve olay yerindeki tespitler:

İlk yangın İçköy mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, köy içindeki bir bahçede bulunan saman balyalarının alev aldığı tespit edildi. Yangına 1 jandarma asayiş timi, 1 arazöz ve 2 su tankeri ile müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

İkinci yangın Düzağaç köyü mevkiinde çıktı. İhbar üzerine gelen ekipler burada da bahçedeki saman balyalarının yandığını belirledi. Müdahalede 1 jandarma asayiş timi ve 2 su tankeri görev aldı; yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

muhtemel neden ve başlatılan soruşturma:

Her iki olayda da yangınların saman balyalarının ısınması sonucu çıktığı değerlendiriliyor. Yetkililer, yangınların kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

BİLECİK’TE İKİ KÖYDE SAMAN BALYALARI YANDI