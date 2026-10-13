Bilecik'te jandarma 10 okulda güvenlik ve trafik kontrolleri gerçekleştirdi

Bilecik'te jandarma ekiplerinden okullarda denetim

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı ilçelerde okul güvenliğini sağlamak amacıyla planlı denetimler gerçekleştirdi. Uygulama, öğrencilerin ve okul personelinin güvenliğini önceliklendirerek önleyici kolluk devriyeleri şeklinde yürütüldü.

Uygulamanın kapsamı

Denetimler Osmaneli, Söğüt ve Bozüyük ilçelerindeki 10 okul çevresinde yapıldı. Ekipler okul giriş ve çıkışlarında önlem alarak, okul çevresi güvenliği, trafik düzeni ile öğrenci geçişlerinin güvenliğini kontrol etti.

Denetim sonuçları

Uygulama sırasında okul servis araçları ve ilgili belge kontrolleri de gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı, gerekli asayiş ve güvenlik tedbirleri alındı.

BİLECİK’TE 10 OKULDA JANDARMA DENETİMİ