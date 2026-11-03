Bilecik'te Jandarma yolcu taşıyan araçlara kapsamlı denetim yaptı

Denetimin kapsamı:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Jandarma Genel Komutanlığı Özel Trafik Denetimi programı çerçevesinde yolcu taşıyan araç ve sürücülerine yönelik kontroller gerçekleştirdi. Denetimler, il merkezi ile ilçelerde eş zamanlı olarak planlandı ve uygulandı.

Eş zamanlı kontrollerde yürütülen işlemler:

Uygulama sırasında ekipler; araç evrakı, sürücü belgeleri, emniyet kemeri kullanımı ve yolcu güvenliğine ilişkin diğer hususları inceledi. Denetimlerde, yolcu taşıyan birçok araç ve sürücüye gerekli kontroller yapıldı ve mevzuata uygunluk denetlendi.

Sonuç ve yetkili açıklaması:

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi. Yetkililer, denetimlerin yolcu güvenliğini artırmaya yönelik periyodik uygulamalar kapsamında devam edeceğini belirtti ve vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

JANDARMADAN YOLCU TAŞIYAN ARAÇ VE SÜRÜCÜLERİNE SIKI DENETİM