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Bilecik'te Jandarma yolcu taşıyan araçlara kapsamlı denetim yaptı

Bilecik jandarma ekipleri, Özel Trafik Denetimi kapsamında ilçelerde eş zamanlı denetimlerle yolcu taşıyan araç ve sürücülerini kontrol etti; olumsuzluk yok.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te Jandarma yolcu taşıyan araçlara kapsamlı denetim yaptı

Denetimin kapsamı:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Jandarma Genel Komutanlığı Özel Trafik Denetimi programı çerçevesinde yolcu taşıyan araç ve sürücülerine yönelik kontroller gerçekleştirdi. Denetimler, il merkezi ile ilçelerde eş zamanlı olarak planlandı ve uygulandı.

Eş zamanlı kontrollerde yürütülen işlemler:

Uygulama sırasında ekipler; araç evrakı, sürücü belgeleri, emniyet kemeri kullanımı ve yolcu güvenliğine ilişkin diğer hususları inceledi. Denetimlerde, yolcu taşıyan birçok araç ve sürücüye gerekli kontroller yapıldı ve mevzuata uygunluk denetlendi.

Sonuç ve yetkili açıklaması:

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi. Yetkililer, denetimlerin yolcu güvenliğini artırmaya yönelik periyodik uygulamalar kapsamında devam edeceğini belirtti ve vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

JANDARMADAN YOLCU TAŞIYAN ARAÇ VE SÜRÜCÜLERİNE SIKI DENETİM

JANDARMADAN YOLCU TAŞIYAN ARAÇ VE SÜRÜCÜLERİNE SIKI DENETİM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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