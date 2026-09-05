Bilecik’te jandarmadan operasyon: dolandırıcılık hükümlüsü cezaevine gönderildi

bilecik’te aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde aranan bir kişiyi yakaladı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahsın dolandırıcılık suçundan kaydı bulunduğu belirtildi.

operasyon ve yakalama:

Jandarma ekiplerinin mahallede yaptığı tespit ve takip neticesinde yakalanan şahıs, kayıtlarda E. İ. olarak geçen isimle eşleştirildi. Yapılan incelemede şahsın birkaç farklı soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı.

teslim ve ceza infazı:

Yapılan işlemler sonrası E. İ.'nin kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs, mahkeme kararına istinaden ilgili birimlere teslim edilerek Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

BİLECİK'TE 'DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI