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Bilecik'te jandarmadan velilere güvenlik ve şiddetle mücadele rehberi

Bilecik Merkez ve Söğüt jandarma ekipleri, veli toplantılarında çocukların güvenliği, şiddet ve silahlardan korunma yollarını anlattı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te jandarmadan velilere güvenlik ve şiddetle mücadele rehberi

Jandarma okullarda veli toplantılarına katıldı

Bilecik Merkez ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul kontrolü devriyesi çerçevesinde Vezirhan İlkokulu-Ortaokulu ile Çaltı İlkokulu-Ortaokulunda düzenlenen veli toplantılarına katıldı. Etkinlik, 'Aile, Okul ve Jandarma El Ele, Çocuklarımız Güvenle Geleceğe' faaliyeti kapsamında gerçekleştirildi ve toplantılarda çocukların güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar paylaşıldı.

Ele alınan riskler ve önlemler:

Seminerlerde çocukların şiddete yönelmesine yol açabilecek risk faktörleri üzerinde duruldu. Velilere, silahlı şiddetin önlenmesi ve çocukların silahlar ile tehlikeli maddelerden uzak tutulmasının önemi anlatıldı. Ayrıca ev ortamında ve sosyal çevrede dikkat edilmesi gereken davranış değişiklikleri, internet ve sosyal medya kullanımıyla ilişkili riskler ve güvenli okul ortamı sağlama yöntemleri işlendi.

Konuşmalarda, erken müdahalenin rolü vurgulandı; çocuklardaki olumsuz davranış ve ruh hali değişikliklerinin erken fark edilmesi gerektiği, aile içi iletişimin güçlendirilmesinin bu süreçte belirleyici olduğu belirtildi.

Aile, okul ve jandarma iş birliğinin önemi:

Veliler ve öğretmenlere, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ilgili kurumlara başvurmaları gerektiği hatırlatıldı. Toplantının temel amacı, çocukların güvenliğinin korunması ve şiddet olaylarının önlenmesi için aile, okul ve jandarma arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi olarak açıklandı.

Gerçekleştirilen faaliyet, hem bilgilendirme hem de koordinasyon sağlama yönüyle öne çıktı; jandarma ekipleri, ailelere ve okul personeline riskleri azaltmaya yönelik pratik öneriler sundu ve ortak hareket etmenin önemini tekrar vurguladı.

JANDARMADAN VELİLERE KRİTİK UYARI

JANDARMADAN VELİLERE KRİTİK UYARI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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