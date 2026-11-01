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Eskişehir sanayisini bilim ve teknolojiyle geleceğe taşıma hedefi

ESO, 58. kuruluş yıldönümünde ESO Vizyon 2030 ile Eskişehir'de bilimi, teknolojiyi ve genç girişimciliği sanayiyle buluşturmaya odaklanıyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir sanayisini bilim ve teknolojiyle geleceğe taşıma hedefi

Eskişehir Sanayi Odası 58. yılını kutladı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, odanın kuruluşunun 58. yıldönümünde yaptığı açıklamada, 1 Kasım 1968'de başlayan yolculuğun sanayicilerin emeği ve cesaretiyle geliştiğini belirtti. Kesikbaş, birlikte üretmenin şehrin ve ülkenin kalkınmasına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Vizyon 2030 ve hedefler:

Kesikbaş, ESO'nun en büyük gündeminin gelecek planları olduğunu belirterek ESO Vizyon 2030 kapsamında Eskişehir'i teknoloji geliştiren, tasarım yapan ve yüksek katma değer üreten bir küresel sanayi merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Üniversitelerin bilimsel birikimini sanayinin üretim gücüyle buluşturarak gençlerin fikirlerini ürüne, girişime ve değere dönüştürmeyi amaçladıklarını aktardı.

Bu doğrultuda kurum, Teknoloji Üreten Eskişehir Model Fabrikamız, ESO Akademimiz ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimimiz başta olmak üzere somut adımlar attığını ifade etti. Verimlilikten dijitalleşmeye, yeşil dönüşümden uluslararasılaşmaya kadar uzanan çalışmaların merkezinde insan ve ortak gelecek bulunduğu belirtildi.

Sorumluluk, iş birliği ve gelecek:

Kesikbaş, sanayideki ilerlemenin toplumsal dönüşümün itici gücü olduğunu vurgulayarak 'Bilime güvenen, yeniliğe açık, kadınların ve gençlerin potansiyelini üretime ve karar süreçlerine taşıyan bir anlayışı büyütmek istiyoruz' dedi. Teknolojik gelişmenin refaha, fırsat eşitliğine ve daha nitelikli bir yaşama dönüşmesini önemsediklerini ekledi.

Toplumsal başarıda birlikte üretme kültürünün en büyük güç olduğunu vurgulayan Kesikbaş, 'Sanayicilerimiz, çalışanlarımız, üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımızla aynı hedef etrafında buluştuğumuzda Eskişehir’in başarısını kalıcı kılacağımıza inanıyoruz' ifadelerini kullandı. Ayrıca oda yönetimine emek verenlere teşekkür ederek, aralarından ayrılanları rahmetle andıklarını söyledi.

58 yıllık mirasın bilimin rehberliğinde ve ortak akılla geleceğe taşınmasının sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Kesikbaş, ESO'nun gelecek vizyonunun şehirdeki sanayi ekosistemini güçlendirmeye ve küresel rekabette söz sahibi olmaya odaklandığını dile getirdi.

ESO YÖNETİM KURULU BAŞKANI CELALETTİN KESİKBAŞ

ESO YÖNETİM KURULU BAŞKANI CELALETTİN KESİKBAŞ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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