Osmaneli'de tatbikat hazırlıkları ve kurumlar arası koordinasyon öne çıktı

Toplantı detayları:

Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı hazırlık toplantısı, Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantıda tatbikat kapsamında alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Kurum müdürlerinin katılımıyla yapılan görüşmede hazırlıkların tatbikatın etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olduğu vurgulandı.

AFAD bilgilendirmesi:

Bilecik Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Müdürü Ercüment Diyar ve AFAD personeli, kurum müdürlerini tatbikat süreci, alınması gereken tedbirler ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Bilgilendirme oturumunda tatbikatın organizasyonu ve kurumlar arası iletişimin önemi üzerinde duruldu.

Toplantının amacı ve beklenti:

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz toplantıda, "Deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Gerçekleştireceğimiz tatbikatla kurumlarımızın koordinasyonunu güçlendirmeyi ve muhtemel bir afette müdahale kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi. Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve tatbikatın etkin şekilde uygulanmasına yönelik hazırlıklar ele alındı.

OSMANELİ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK DEPREM TATBİKATI ÖNCESİNDE HAZIRLIK TOPLANTISI DÜZENLENDİ.