Bilecik'te kanola ve yem bitkileri desteğiyle 11 bin dekar hedefi

Bilecik'te kanola ve yem bitkisi tohumları üreticilere teslim edildi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle, bölgedeki üreticilere kanola ve yem bitkisi tohumları dağıtıldı. Programa katılan Vali Faik Oktay Sözer üreticilerle bir araya gelerek tohum teslimini gerçekleştirdi. Uygulanan projelerle tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Kanola üretiminin yaygınlaştırılması:

Kanola Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında merkez ile Pazaryeri, Gölpazarı ve Bozüyük ilçelerinde toplam 306 üreticiye 717 torba kanola tohumu verildi. Proje ile yaklaşık 11 bin dekar alanda kanola üretimi yapılması planlanıyor; amaç bölgedeki bitkisel üretim çeşitliliğini artırmak ve üretici gelirlerini desteklemektir.

Yem bitkileri desteğinin içeriği ve amaçları:

Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında ise 260 üreticiye 63 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Destek paketi yem bezelyesi, Macar fiği, İtalyan çim otu ve dörtlü yem bitkisi karışımından oluşuyor ve yaklaşık 5 bin 750 dekar alanda ekiliş yapılması planlanıyor. Projenin hedefleri arasında üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak, kaliteli kaba yem üretimini artırmak ve et ile süt verimliliğini geliştirmek yer alıyor.

Program, tohumların üreticilere teslim edilmesinin ardından tamamlandı ve yetkililer projelerin uygulama takibini sürdüreceklerini bildirdi.

BİLECİK’TE 11 BİN DEKAR ALANDA KANOLA ÜRETİMİ YAPILMASI HEDEFLENİYOR