Bilecik'te kırtasiyelerde okul öncesi hijyen ve fiyat denetimi

Denetimlerin kapsamı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin çalışmaları çerçevesinde okul öncesi yoğunluğa hazırlanan kırtasiye işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, okullar açılmadan satışa sunulan kırtasiye ürünlerinde genel temizlik kurallarını kontrol etti ve ürün etiket bilgileri ile kasa fiyatlarını karşılaştırarak olası uyumsuzlukları araştırdı.

Denetimler, hem tüketici sağlığı hem de fiyat şeffaflığını sağlama amacı taşıyor; ekipler işyerlerinde hijyen, etiketleme ve fiyat bildirimine ilişkin mevzuata uyumun takip edildiğini belirtti. Uygun olmayan uygulamalar tespit edildiğinde gerekli idari işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Vatandaş bilgilendirmesi

Yetkililer, denetimlerin belirli takvim çerçevesinde süreceğini vurgulayarak vatandaşları olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü hattı üzerinden bildirim yapmaya davet etti. Vatandaşların bildirimleri, denetimlerin etkinliğini artırmak ve eksiklerin giderilmesini hızlandırmak için değerlendirilecek.

ZABITA EKİPLERİ OKUL ÖNCESİNDE KIRTASİYELERDE DENETİM YAPTI