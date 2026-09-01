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Bilecik'te kovanlar konuşuyor: 22 bin 500 kovandan yıllık 135 ton bal elde ediliyor

Bilecik'te 466 işletmede bulunan 22 bin 500 aktif kovanla yıllık ortalama 135 ton bal üretiliyor; Bozüyük'te kovan verimi 20-22 kg arasında.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bilecik'te kovanlar konuşuyor: 22 bin 500 kovandan yıllık 135 ton bal elde ediliyor

Bilecik'in arıcılık potansiyeli:

Bilecik kent genelinde arıcılık, zengin bitki örtüsü ve farklı mikroklima özelliklerinin etkisiyle öne çıkıyor. İl genelinde 466 işletmede kayıtlı yaklaşık 22 bin 500 aktif kovan bulunuyor ve bu kovanlardan yıllık ortalama 135 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor. Bu veriler, bölgenin hem üretim hacmi hem de sürdürülebilir tarım açısından taşıdığı önemi gösteriyor.

Bozüyük ilçesindeki üretim detayları:

Programın yapıldığı Bozüyük ilçesinde ise 98 arıcı üretim faaliyetlerini sürdürüyor. İlçede toplam 5 bin 725 kovan bulunuyor ve mevcut üretim şartlarına göre kovan başına tahmini ortalama bal verimi 20-22 kilogram arasında değişiyor. Bu rakamlar, hem işletme ölçeği hem de üretim verimliliği bakımından yerel arıcılığın profilini ortaya koyuyor.

Vali'nin değerlendirmesi:

Programa katılan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, arıcılarla bir araya gelerek üretim sürecini yerinde inceledi ve üreticilerden bilgiler aldı. Vali Sözer, "Bilecik’imiz, sahip olduğu zengin bitki örtüsü, farklı mikroklima özellikleri ve geniş coğrafyasıyla arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip. Üreticilerimizin emeği ve alın teri, tarımsal üretimimizin en önemli unsurlarından. Arıcılarımıza bereketli bir hasat dönemi ve bol kazanç diliyorum" dedi.

Mevcut veriler, Bilecik'te arıcılığın hem istihdam sağlayan hem de bölgesel tarımsal üretimde ağırlık taşıyan bir faaliyet olduğunu gösteriyor. Kovan sayısı ve ortalama verim üzerinden yapılan değerlendirmeler, hedeflenen verim artışı ve pazarlama stratejileriyle üretimin sürdürülebilir biçimde büyütülebileceğine işaret ediyor.

BİLECİK&#039;TE 22 BİN 500 KOVANDAN 135 TON BAL ÜRETİLİYOR

BİLECİK'TE 22 BİN 500 KOVANDAN 135 TON BAL ÜRETİLİYOR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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