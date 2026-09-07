Bilecik’te kullanım ve satışa yönelik operasyonda bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Bilecik’te kullanım ve satışa yönelik operasyon

Bilecik’te gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik birimleri uyuşturucuya yönelik çalışmaları neticesinde müdahale yaptı. Yapılan arama ve kontrollerde muhtelif miktarda uyuşturucu olduğu tespit edilen maddeler ele geçirildi.

operasyonun kapsamı:

Operasyonu yürüten Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle tüketim ve satış odaklı faaliyetleri engellemeye yönelik bir çalışma yaptı. Sahada yapılan tespitlerde sentetik kannabinoid (bonzai) türü maddeler ele geçirildi.

adli süreç ve işlem:

Operasyon kapsamında 1 kişi, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve konuya ilişkin resmi süreç işletildi.

Emniyet kaynakları, benzer operasyonların bölgedeki uyuşturucu kullanımını ve satış zincirlerini hedeflemeyi sürdürdüğünü bildiriyor; yetkililer vakaların titizlikle soruşturulduğunu belirtiyor.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI