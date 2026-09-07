Bilecik'te kurumlar şiddet ve çocuk koruması için bir araya geldi

toplantının kapsamı:

Bilecik'te kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocukların korunmasına ilişkin iki ayrı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç başkanlığında yapılan görüşmelerde, hem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu gündemi hem de Çocuk Koruma Kanunu kapsamında verilen tedbir kararlarının izlenmesi ele alındı. Toplantılara ayrıca Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan katıldı.

katılımcılar ve amaç:

Toplantının ortak hedefi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile çocukların her türlü riskten korunmasının sağlanması olarak belirlendi. Kurum temsilcileri bir araya gelerek mevcut uygulamaların etkinliğini değerlendirdi ve alınan tedbir kararlarının uygulamadaki açıklıkları ile koordinasyon ihtiyacını masaya yatırdı.

uygulama, izleme ve öncelikler:

Görüşmelerde özellikle tedbir kararlarının uygulanması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Nejat İlhan, toplantıda kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve çocukların korunmasına ilişkin çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı ve kurumlar arası iş birliğinin ile alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Toplantının sonuçları doğrultusunda, uygulama sürecinin izlenmesi ve koordinasyonun artırılması için düzenli iletişim kanallarının işletilmesi planlanıyor. Alınan kararların sahaya yansımasının takip edilmesi ve ihtiyaç halinde ek tedbirlerin değerlendirilmesi öncelikler arasında yer aldı.

BİLECİK'TE ŞİDDET VE ÇOCUK KORUMA TOPLANTISI