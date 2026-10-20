Bilecik’te mindere çıkanlar: amatör spor haftasında judo ve güreş coşkusu

Bilecik’te amatör spor haftasında mindere ilgi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinliklerinde judo ve güreş müsabakaları düzenlendi. Sporcular, performanslarını sergilemek için mindere çıktı ve izleyenlere kapsamlı bir gösteri sundu.

judo ve güreşte öne çıkan teknikler ve mücadele:

Judo müsabakalarında sporcuların teknik uygulamaları, hızları ve paslaşmaları dikkat çekti; karşılaşmalarda denge ve taktiksel hamleler belirleyici oldu. Güreş karşılaşmalarında ise sıkı bir rekabet yaşandı, her puan ve atak için yoğun bir mücadele sergilendi. Müsabakalar genel olarak centilmence geçti ve sporcular hem yeteneklerini göstermek hem de deneyim kazanmak fırsatı buldu.

değerlendirme ve tebrikler:

Etkinlikler kapsamında müsabakalara katılan sporcular ve antrenörleri tebrik edildi. Ramazan Demir, organizasyonun amacını ve katılımcıların performansını değerlendirerek şunları söyledi: "Amatör Spor Haftası, sporun yaygınlaşması ve daha fazla insanımızın sporla buluşması açısından önemli bir fırsat. Judo ve güreş müsabakalarına katılan sporcularımızın azmi ve mücadele ruhu bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızı ve emek veren antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

BİLECİK'TE JUDO VE GÜREŞ HEYECANI