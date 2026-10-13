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Bilecik'te mr değişimi nedeniyle hizmet 17 gün duruyor

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, MR cihazının daha gelişmiş bir modelle yenileneceğini, 16 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında hizmet verilemeyeceğini duyurdu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bilecik'te mr değişimi nedeniyle hizmet 17 gün duruyor

Bilecik'te MR cihazı yenileniyor

Bilecik'te hastanede kullanılan MR cihazı, daha gelişmiş teknolojiye sahip yeni bir modelle değiştirileceği için geçici süreyle hizmet dışı bırakılacak. İl Sağlık Müdürlüğü çalışmanın sağlık hizmet kalitesini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

yenileme çalışmasının amacı:

Dr. Ferhat Damkacı, yenilemenin amacını 'Vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve ileri teknolojiyle donatılmış sağlık hizmeti sunmak amacıyla MR cihazımızı daha gelişmiş teknolojiye sahip yeni bir cihazla yeniliyoruz' sözleriyle özetledi. Damkacı, çalışmanın hizmet kalitesine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

hizmetin süresi ve yönlendirme:

İl Sağlık Müdürlüğü, MR hizmetinin 16 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında verilemeyeceğini bildirdi. Açıklamada, bu süreçte vatandaşların anlayışı için teşekkür edildi ve kurumun daha iyi sağlık hizmeti sunmak üzere çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

BİLECİK’TE 17 GÜN HİZMET VERİLEMEYECEK BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. FERHAT DAMKACI

BİLECİK’TE 17 GÜN HİZMET VERİLEMEYECEK BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. FERHAT DAMKACI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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