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Bilecik'te muhtarlar kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel rolünü güçlendiriyor

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, muhtarlara kadına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık artırma ve 'Mahalle Buluşmaları' planlarını anlattı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te muhtarlar kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel rolünü güçlendiriyor

eğitimin amacı ve içeriği:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından kent merkezi mahalle ve merkez köy muhtarlarının katılımıyla eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mücadele çalışmalarında mahalle düzeyinde farkındalığın artırılması amacıyla yapılabilecek uygulamalar, vaka yönlendirme süreçleri ve yerel işbirliği modelleri ele alındı.

Ayrıca toplum temelli farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilecek 'Mahalle Buluşmaları' faaliyetlerine ilişkin planlama yapıldı; bu etkinliklerin mahallelerde bilinçlendirme ve erken müdahale mekanizması olarak kullanılması hedeflendi.

muhtarların mahalle düzeyindeki sorumlulukları:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla yürütülmesi gerektiğini belirterek, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor. Muhtarlarımız da mahallelerde vatandaşlara en yakın kamu temsilcileri olarak bu mücadelede önemli bir görev üstleniyor. Farkındalığın artırılması ve şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarımızı mahallelerimizde de güçlendirmeye devam edeceğiz"

yerel düzeyde izleme ve farkındalık:

Eğitim oturumlarında muhtarlarla vaka bildirimi, yönlendirme süreçleri ve toplumsal duyarlılığın artırılmasına dönük pratik adımlar paylaşıldı. Programın amacı, muhtarların mahallelerinde erken uyarı, bilgilendirme ve destek yönlendirmesi kapasitelerini güçlendirmektir.

BİLECİK&#039;TE MUHTARLARA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ

BİLECİK'TE MUHTARLARA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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