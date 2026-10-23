Bilecik’te okul çevreleri jandarmanın denetiminde

Bilecik’te jandarma denetimleri: 20 okul kapsandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında il genelinde 20 okulun çevresinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Uygulamanın temel hedefi, eğitim ortamlarında huzurun sağlanması ve çocukların güvenliğinin artırılması olarak açıklandı.

Denetimin kapsamı:

Jandarma Asayiş ve Trafik Timleri tarafından yürütülen kontrollerde, okul giriş ve çıkışlarındaki güvenlik önlemleri, öğrencilerin hareketliliğinin düzenlenmesi, trafik akışı ve okul servis araçlarının durumu incelendi. Denetimlerde, servis araçlarının evrak ve taşıma koşulları ile trafik kurallarına uyum öncelikli olarak değerlendirildi.

Amaç ve uygulamanın sürdürülebilirliği:

Yetkililer, yapılan uygulamalarla okul çevrelerinde oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin ve öğrencilerin güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını belirtti. Ayrıca denetimlerin ihtiyaçlar doğrultusunda tekrarlanacağı ve eğitim sezonu boyunca kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Vatandaşlardan da okul çevresinde dikkatli olmaları ve jandarmaya destek vermeleri istendi.

BİLECİK’TE 20 OKULUN ÇEVRESİ DENETLENDİ