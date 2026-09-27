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Bilecik'te okul ziyaretinde 100 öğrenciye güvenlik eğitimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesiyle 700. Ortaokulu'nu ziyaret edip 100 öğrenciye kapsamlı güvenlik eğitimi verdi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te okul ziyaretinde 100 öğrenciye güvenlik eğitimi

Bilecik'te 100 öğrenciye güvenlik eğitimi verildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında 700. Ortaokulunu ziyaret ederek bilgilendirme toplantısı düzenledi. Etkinlikte 100 öğrenciye çeşitli güvenlik konularında eğitim verildi.

Eğitimin içeriği

Toplantıda öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgiler aktarılırken, güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattının doğru kullanımı, akran zorbalığı, trafik kuralları ve genel güvenlik konuları ele alındı. Eğitimler, öğrencilere günlük hayattaki riskleri fark ettirmeyi ve doğru davranış modelleri kazandırmayı hedefledi.

Çalışmaların devamı

Ekipler, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin sahada artarak sürdürülmesi yönünde planların bulunduğunu belirtti ve öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesinin devam edeceğini vurguladı.

BİLECİK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN &quot;BİRLİKTE...

BİLECİK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN "BİRLİKTE GÜVENLİ GELECEK" PROJESİ KAPSAMINDA 700. ORTAOKULU ZİYARET EDİLDİ. DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA 100 ÖĞRENCİYE POLİSLİK MESLEĞİ, GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI, 112 ACİL ÇAĞRI HATTI, AKRAN ZORBALIĞI, TRAFİK KURALLARI VE GENEL GÜVENLİK KONULARINDA BİLGİ VERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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