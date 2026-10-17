Bilecik'te sahte belge suçlamasıyla aranan kişi cezaevine gönderildi

Olayın gelişimi:
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada S.T. isimli şahsın arandığı tespit edildi. Yapılan sorgulamada şahsın resmî belgede sahtecilik suçundan yakalama emriyle arandığı belirlendi.
yakalama ve sevk:
Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığında ifade ve işlemleri için yetkililere teslim edildi.
tutuklama kararı:
Başsavcılıktaki işlemler sonrasında, hakkında bulunan 2 yıl 1 ay hapis cezası istinaden şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS TUTUKLANDI
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