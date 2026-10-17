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Bilecik'te sahte belge suçlamasıyla aranan kişi cezaevine gönderildi

Bilecik İl Jandarma ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan S.T.'yi yakaladı; 2 yıl 1 ay hapis hükmüyle tutuklanıp cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te sahte belge suçlamasıyla aranan kişi cezaevine gönderildi

Olayın gelişimi:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada S.T. isimli şahsın arandığı tespit edildi. Yapılan sorgulamada şahsın resmî belgede sahtecilik suçundan yakalama emriyle arandığı belirlendi.

yakalama ve sevk:

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığında ifade ve işlemleri için yetkililere teslim edildi.

tutuklama kararı:

Başsavcılıktaki işlemler sonrasında, hakkında bulunan 2 yıl 1 ay hapis cezası istinaden şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS TUTUKLANDI

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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