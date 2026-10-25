Bilecik'te Şeyh Edebali türbesinde Kur'an tilavetiyle Camiler ve Din Görevlileri Haftası anıldı

Şeyh Edebali türbesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavet programı gerçekleştirildi. Katılımcılar okunan ayetleri dinleyerek manevi bir atmosfer oluşturdu; programda dua ve anma törenleri de yapıldı.

programın içeriği:

Programa katılanlar arasında görevli din görevlileri ve vatandaşlar yer aldı. Tilavetin ardından Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen tarafından dua edildi. Duada, geçmişten günümüze din hizmetlerine emek verenler ile camilerin yapım, bakım ve yaşatılmasına katkı sunan hayır sahipleri rahmet ve şükranla anıldı.

il müftüsünün mesajı:

Programın ardından konuşan İl Müftüsü Yusuf Dikmen, "Camilerimiz ve din görevlilerimiz toplumumuzun manevi hayatında önemli bir yere sahip. Bu vesileyle din hizmetlerine emek veren tüm büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, görev yapan tüm din görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, hem türbenin tarihi dokusu içinde gerçekleştirilen tilavet ile hem de yapılan dualarla Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın anlam ve önemine vurgu yaptı.

BİLECİK'TE ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ'NDE KUR'AN-I KERİM TİLAVET EDİLDİ