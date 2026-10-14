Bilecik'te sözleşmeden asli kadroya geçen personel için yemin töreni

Bilecik'te yemin töreni

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde sözleşmeli personel olarak görev yaparken memur kadrolarına atanan çalışanlar için Asli Kadroya Geçiş ve Yemin Töreni düzenlendi. Tören, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

Törene katılım ve süreç:

Törene Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir katıldı. Atama kararları neticesinde memur kadrosuna geçen personel, tören sırasında resmi yeminlerini ederek yeni statülerine geçti.

görev ve beklentiler:

Ramazan Demir, "Personelimizin asli kadroya geçişinin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni görevlerinde başarılar diliyor, kurumumuza ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerine inanıyorum" dedi.

BİLECİK’TE MEMUR KADROSUNA GEÇEN PERSONEL YEMİN ETTİ